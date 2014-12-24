На підприємствах Дніпропетровщини планують проведення військово-медичної підготовки

Як повідомили УНІАН у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації, представники батальйону територіального захисту «Придніпров’я» запропонували керівникам підприємств Дніпропетровського району провести безкоштовний курс основ військової справи для своїх працівників. Зокрема, новачків ознайомлять з заходами цивільної безпеки й оборони та першочерговими діями у разі особливого періоду та військового стану в країні.

За інформацією прес-служби ОДА, керівництво області підтримує цю ініціативу і та виступає за її поширення у всьому регіоні.

Школа молодого бійця триватиме щонайменше місяць. Навчання проводитимуться в спортзалах та на полігонах. Крім основ медичної допомоги, правил евакуації з поля бою, в тому числі поранених, цивільних навчатимуть захищати свої домівки, сім'ї, підприємства.

Довідка УНІАН. Батальйон територіального захисту «Придніпров'я» існує з березня 2014 р. Його представники захищають Дніпропетровську область на блокпостах. Також бійці виїжджають в зону АТО і виконують роботу в складі інших підрозділів та батальйонів, підсилюючи слабші місця передової (Мар'ївка, Піски та ін.), де не вистачає особового складу. Всі бійці батальйону проходили підготовку у фахівців рівня НАТО, наразі вони самі навчають військовій справі інші підрозділи.