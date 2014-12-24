У Львові з вікна школи-інтернату випав 9-річний хлопчик

У Львові сьогодні з вікна третього поверху будівлі школи-інтернату випав 9-річний хлопчик і від отриманих травм загинув на місці падіння.

Про це повідомила УНІАН начальник відділу зв'язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Світлана Добровольська.

Вона зазначила, що трагічний випадок стався сьогодні, близько 13.00, на вулиці Остроградських у Львові.

Випадкові перехожі, які стали свідками падіння дитини з вікна 3-го поверху будівлі, викликали „швидку”. Медики констатували смерть дитини на місці події, оскільки отримані травми виявилися несумісними з життям.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Обставини події з'ясовуються.

Довідка УНІАН. У Львові на вулиці Остроградських, 1 знаходиться Львівська середня санаторна школа-інтернат №1 імені Б.-І.Антонича для дітей із серцево-судинними захворюваннями.