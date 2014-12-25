На Рівненщині в дошкільному закладі отруїлися 34 особи

До Млинівської центральної районної лікарні Рівненської області у період з 18 по 21 грудня, з ознаками харчового отруєння, звернулося 34 особи, у тому числі 28 дітей - обслуговуючий персонал та вихованці дошкільного навчального закладу № 2 смт Млинів.

Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, 14 осіб у тому числі 8 дітей було госпіталізовано. 23 грудня лабораторними аналізами встановлено сальмонельоз у 11 осіб, з них 5 дітей.

Фахівцями районної СЕС в осередку захворювання проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється.

Ситуація перебуває на контролі Головного управління ДСНС України у Рівненській області.