У Львові всі автомобілі швидкої допомоги обладнають відеореєстраторами, щоб захистити від безпідставних звинувачень зі сторони ДАІ.

Про це повідомила УНІАН головний лікар комунального підприємства «Львівська станція швидкої медичної допомоги» Наталія Поважук.

Вона розповіла, що комунальне підприємство «Львівська станція швидкої медичної допомоги» вже закупило відеореєстратори для 15 автомобілів швидкої, на початку 2015 року станція планує закупити відео реєстратори і для решти автомобілів, яких на станції майже 60.

«Ми почали закупівлю відеореєстраторів. Ці відеореєстратори захищають права усіх учасників руху – і водія, і пішохода. Це звільнить нас від часто безпідставних звинувачень зі сторони ДАІ. На закупівлю залучені позабюджетні кошти. Ми плануємо в перші місяці 2015 року закупити відеореєстратори для всіх наших автомобілів швидкої медичної допомоги», - зазначила Поважук.

Довідка УНІАН. Комунальне підприємство «Львівська станція швидкої медичної допомоги» надає екстрену медичну допомогу мешканцям та гостям міста Львова, а також мешканцям ряду сіл, які знаходяться навколо Львова. Бригади підприємства виїжджають у випадках ДТП на дороги державного значення у радіусі 30 км навколо міста Львова.