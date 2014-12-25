Чернігівщина: суд зобов'язав колишнього педіатра виплатити 150 тис за смерть немовляти

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури області, Семенівський районний суд минулого тижня ухвалив рішення про стягнення з колишнього працівника медустанови на користь лікарні 150 тис. грн. Саме таку суму, за вироком суду, місцевий заклад охорони здоров’я виплатив у якості моральної шкоди батьку немовляти, яке померло внаслідок неналежного надання медичної допомоги лікарем-педіатром.

За даними прес-служби, у 2012 році лікар під час огляду дитини вчасно не виявив жовтяницю новонароджених, не забезпечив проведення необхідних аналізів та лікування.

У 2013 році суд визнав цього лікаря винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 140 ККУ (неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому). Чоловіку було призначено покарання у вигляді обмеження волі терміном на 1 рік з позбавленням права займатися медичною практикою на 2 роки.

Також суд присудив відшкодування батьку і матері по 150 тис. грн. Поки що медзаклад гроші виплатив тільки батьку дитини.