У Києві стався вибух в гуртожитку: загинула людина, ще двоє госпіталізовані у тяжкому стані

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Києві.

Згідно з повідомлення, сьогодні, 25 грудня, до чергової частини Печерського районного управління по спецлінії «102» надійшла інформація, що на вул. Саперне поле, в гуртожитку, на восьмому поверсі пролунав вибух.

«Прибувши на місце події, працівники міліції зафіксували звернення охоронника гуртожитку, який пояснив, що о 04:33 почув нібито вибух. Він одразу поспішив піднятися на верхні поверхи. В цей час йому назустріч йшов комендант гуртожитку, який повідомив, що сталася надзвичайна подія і що необхідно викликати «швидку допомогу» та працівників міліції», - йдеться в повідомленні.

Внаслідок вибуху загинув 25-річний місцевий мешканець, а двох інших – 1969 та 1985 років народження, теж місцевих - у тяжкому стані лікарі «швидкої допомоги» забрали до реанімації, поінформували у ВЗГ.

Працівники слідчо-оперативної групи оглянули місце події та опитали мешканців і співробітників гуртожитку. Вилучене направлено на експертизу.

Вказану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 119 КК України «Вбивство через необережність».

На даний час триває досудове розслідування.