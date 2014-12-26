У Полтаві з психлікарні втік 35-річний вбивця. Про це повідомляє відділ зі зв'язків з громадськістю обласного управління міліції.

За їхніми даними, втеча сталася 24 грудня з території обласної психіатричної лікарні ім. Мальцева, де засуджений за вбивство проходив примусове лікування з липня 2014 року.

«На момент втечі чоловік був одягнений у камуфляжну сіро-зелену куртку або чорну куртку з теплим коміром, лижну в'язану шапку сірого кольору, світло-сині джинси або сині спортивні штани», - сказано в повідомленні.

Його прикмети: на вигляд 35-40 років, зріст 160-165 см, середньої статури, волосся коротке каштанове, із залисинами, очі сірі, погляд прижмурений. При виявленні даної особи правоохоронці просять негайно повідомити в міліцію.