Луганщина: під час обстрілу бойовиками міста Золоте поранено 89-річну жінку

У Луганській області під час обстрілу бойовиками міста Золоте поранено 89-річну жительку.

Як сказано в повідомленні прес-служби голови Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля, вчора близько півночі терористи «Луганської народної республіки» здійснили мінометний обстріл Золотого Попаснянського району.

Одна з мін вибухнула на приватному подвір‘ї на вулиці Орджонікідзе, пошкодивши житловий будинок, господиня будинку, 89-річна пенсіонерка, дістала осколкове поранення голови. Зараз вона перебуває в лікарні Лисичанська.