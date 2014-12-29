У Сумах з’являться соціальні аптеки, в яких будуть продаватися ліки від виробників

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської міськради, це зазначено в підписаному договорі про співпрацю між міськрадою та обласною організацією Товариства Червоного Хреста України.

За словами міського голови Сум Олександра Лисенка, один із перших проектів, над яким працюватимуть підписанти документу, - відкриття в Сумах соціальних аптек.

«В таких аптеках люди, які потребують соціального захисту, зможуть купити медикаменти дешевше, ніж у звичайних аптеках», – наголосив заступник міського голови Степан Пак.

Чиновник повідомив, в цих аптеках продаватимуть не лише ліки за прийнятними цінами, а й препарати крові.

Ініціативу сумчан підтримав Національний комітет Товариства Червоного Хреста України. Це відкриває доступ до імпортних лікарських засобів, які гуманітарний рух отримує по всіх каналах, зазначили в комітеті.

На початку січня ініціатори обіцяють представити відповідний бізнес-план, а з лютого розпочати його втілення. У планах – облаштувати соціальні аптеки в усіх лікувально-профілактичних закладах міста.

Також серед прописаних у договорі проектів – створення та забезпечення функціонування медико-соціального центру, хоспісу, пунктів прокату засобів пересування та реабілітації, центру з навчання населення правилам надання першої допомоги та догляду за тяжкохворими, бази громадського загону «Першої допомоги», захист населення і території міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, попередження та зниження захворюваності на туберкульоз, ВІЛ/СНІД, популяризація серед молоді здорового способу життя тощо.

Як зауважив голова обласної організації Товариства Червоного Хреста України Ігор Шаповал, підписання договору – перший крок до плідної співпраці, що дасть змогу перейти до безпосередньої реалізації проектів, дуже потрібних громаді.