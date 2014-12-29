У Чернігівському військовому госпіталі за півроку пролікувалися понад 700 учасників АТО

Про це УНІАН повідомили у Регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України.

Військові медики Чернігівського базового військового госпіталю продовжують надавати допомогу військовослужбовцям, які отримали поранення в зоні проведення антитерористичної операції.

За словами керівника військового госпіталю полковника медичної служби Олександра Слєсаренка, військовослужбовці повністю забезпечені всіма необхідними медикаментами і речами.

"За останні шість місяців лікування в госпіталі пройшли 710 військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції. На сьогодні у нашому медичному закладі знаходяться ще 31 боєць", – сказав він.

Надавати якісну медичну допомогу пораненим допомагають і волонтери. Вони щоденно обходять бійців, з’ясовують їхні потреби, проводять бесіди і приносять речі першої необхідності.