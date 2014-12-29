У Черкаській області оголошено штормове попередження

У Черкаській області та у місті Черкаси обласний центр з гідрометеорології оголосив штормове попередження на 29 грудня та вночі 30 грудня.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаської міськради, у цей період очікується сильний сніг та хуртовини, снігові замети, місцями –дуже сильні снігопади. Швидкість вітру посилюватиметься до 17-22 м/с, місцями – до 25-30 м/с.

У Черкаській міськраді закликали черкащан при штормовому вітрі перебувати подалі від ліній електропередачі, дерев, рекламних щитів і всього того, що може упасти. Також рядять не залишати у небезпечних місцях автотранспорт.