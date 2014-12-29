Полтавщина: п'ятьох людей госпіталізували з отруєнням невідомою речовиною

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Полтавській області.

За даними рятувальників, усі постраждалі – дорослі, вони перебувають у задовільному стані.

За яких обставин сталося отруєння у ДСНС області і в лікарні, де перебувають постраждалі, відмовилися повідомляти до того моменту, поки чітко не встановлять отруйну речовину.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня у Львівській області 9 чоловік, зокрема 1 дитина, отруїлася невідомою речовиною. Одна людина померла.