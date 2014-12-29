Полтавщина: п'ятьох людей госпіталізували з отруєнням невідомою речовиною

13:50, 29 грудня 2014
Новини регіонів
0

У Полтавській області до приймального відділення Козельщинської центральної районної лікарні 28 грудня з отруєнням невідомою речовиною було доставлено 5 осіб

Фото: УНІАН

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Полтавській області.

За даними рятувальників, усі постраждалі – дорослі, вони перебувають у задовільному стані.

За яких обставин сталося отруєння у ДСНС області і в лікарні, де перебувають постраждалі, відмовилися повідомляти до того моменту, поки чітко не встановлять отруйну речовину.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня у Львівській області 9 чоловік, зокрема 1 дитина, отруїлася невідомою речовиною. Одна людина померла.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter