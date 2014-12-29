На Закарпатті можливе сходження снігових лавин

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомили у Закарпатському обласному центрі з гідрометеорології.

За даними гідрометеорологів, небезпека сходження лавин збережеться на високогір'ї східної частини Закарпатської області 29-31 грудня у зв'язку зі снігопадами.

В гідрометеоцентрі уточнюють, що на високогір'ї східної частини Закарпатської області утримується нерівномірний сніговий покрив 30 – 80 см. У найближчі дні там прогнозується помірний, місцями сильний снігопад.

«На крутих схилах сніговий покрив недостатньо стабільний та закріплений. Сходження лавин можливе при значних додаткових навантаженнях, в першу чергу на крутих схилах, спонтанний схід лавин малоймовірний», - уточнюють у Закарпатському обласному центрі з гідрометеорології.

Синоптики також прогнозують продовження опадів у вигляді снігу по всій Закарпатській області, на високогір'ях сходу регіону очікується помірний сніг, місцями - сильний. Подекуди навіть можливі туман, хуртовини, снігові замети. Температура повітря вдень коливатиметься в межах 5-8°С морозу, вночі - 12-14°С морозу.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій, у зв’язку з небезпекою лавин, закликала утриматися від подорожей у гірську місцевість.

«Якщо поїздки уникнути неможливо, попередьте близьких та знайомих, куди, з ким та на який період ви їдете. Якщо ви збираєтеся у похід, узгодьте свій маршрут зі співробітниками рятувального пункту, який знаходиться у тій місцевості, куди ви прямуєте», - уточнюють в У ДСНС України у Закарпатській області.