Влада Києва запроваджує нову схему забезпечення хворих інсуліном

Влада Києва запроваджує нову схему забезпечення хворих на цукровий діабет киян препаратами інсулінів.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на директора Департаменту охорони здоров’я Михайла Ригана.

Він зазначив, що відповідний проект рішення щодо запровадження нового механізму забезпечення хворих інсуліном був підтриманий депутатами Київради.

Прийняття цього рішення дозволяє забезпечити гарантовану доступність мешканців Києва до отримання за рецептурною системою препаратів інсуліну та засобів їх введення.

Риган пояснив, що йдеться про механізм відшкодування вартості препаратів аптечній мережі КП «Фармація» на підставі поданих реєстрів за відпущені хворим на цукровий діабет препарати. Фінансування буде здійснюватися в межах бюджетних коштів, передбачених міською цільовою програмою «Здоров’я киян» на 2012-2016 роки.

«Механізм централізованих закупівель, що діє сьогодні, не дозволяє забезпечувати пацієнтів необхідними препаратами безперервно. У результаті, кожного року пацієнти мають проблеми з пільговим отриманням життєво необхідних ліків», – зазначив директор департаменту.

За його словами, впровадження нового порядку гарантуватиме безперебійне забезпечення хворих на цукровий діабет необхідними лікарськими препаратами та значно наблизить вітчизняну систему охорони здоров’я до європейських стандартів запровадження реімбурсації.

Як інформує КМДА, на сьогодні у столиці зареєстровано близько 85 тис. осіб, хворих на цукровий діабет, з них понад 12 тис. осіб приймають інсулін. Фахівці стверджують, що кількість людей з недіагностованою патологією перевищує кількість виявлених пацієнтів у 3-4 рази.