На Одещині для надання допомоги людям, які опинилися у снігових заметах, залучили військових.

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків зі ЗМІ і роботи з громадськістю Головного управління ДСНС в Одеській області, за рішенням регіонального штабу з ліквідації наслідків несприятливих погодних умов, на допомогу рятувальникам, працівникам облавтодору і комунальних служб направили техніку і особовий склад Міністерства оборони України.

«Один потужний тягач (БАТ) військової частини №3599, яка дислокується в місті Білгород-Дністровський, прямує до села Монаши, де величезний затор транспорту. Другий БАТ - до Овідіопольського району, де затор транспорту між населеними пунктами Кароліно Бугаз і Роксолани.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області сильна завірюха і снігопад. Найбільш ускладнена ситуація в Овідіопольському районі між населеними пунктами Кароліно Бугаз і Роксолани, де виник затор транспорту. Об 11.00 туди направили пожежно-рятувальний автомобіль. О 13.00 рятувальники попрямували на допомогу людям, які опинилися в сніговій пастці біля села Монаши Білгород-Дністровського району.

За інформацією ПАТ «Одесаобленерго», станом на 12.00 від електрики відключено 11 населених пунктів.

Загалом із 27 грудня звільнено із снігових заметів понад 350 одиниць транспорту, з яких більш як 200 легкових, близько 130 вантажівок і 12 маршрутних автобусів, в яких знаходилося понад 1,1 тис. осіб.