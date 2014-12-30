В Одесі організували мобільні групи для надання допомоги людям, які застрягли у заметах
Дуже потрібні сильні чоловіки, щоб допомагати у розчищенні доріг, а також водії на джипах
В Одесі активісти організували мобільні групи для надання допомоги людям та автомобілям, які застрягли у снігових заметах.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала представник місцевого Євромайдану Альона Балаба.
«Кілька мобільних груп громадських працівників працюють по місту, витягують людей і допомагають вибратися машинам. Дуже потрібні сильні чоловіки, щоб допомагати у розчищенні доріг, а також водії на джипах. Ситуація патова. У кого є лопати, теж підключайтеся ... », - написала Балаба.
У порятунку потерпілих задіяні, в тому числі, місцева Самооборона, Рада громадської безпеки, волонтери, які надають допомогу українським військовим.
«Всі, хто може допомагати, не сидіть, будь ласка. До ночі ще похолоднішає, а людей треба виручати», - написала Балаба.
У центрі міста активісти також організували пункт обігріву.
Як повідомляв УНІАН, в Одесі через сильну заметіль закрито в'їзд і виїзд з міста. Рух транспорту, включаючи приватний, фактично паралізовано. Пересування пішки вкрай утруднено через безперервний поривчастий вітру, глибокі замети і густий сніг, який «б'є» в обличчя.