У Миколаєві стихія забрала життя 2 людей

Про це повідомили УНІАН у Миколаївському міському управлінні міліції.

"Одного громадяни занесли в кафе непритомним, іншого було знайдено на вулиці, обидва чоловіки померли", - сказано в повідомленні.

За минулу добу на телефонну спецлінію «102» надійшло близько 200 повідомлень про надання допомоги громадянам, що опинилися в снігових заметах на магістралях Миколаєва і області.

Протягом всього часу співробітники батальйону патрульної служби міліції безперервно надавали допомогу громадянам і водіям, використовуючи для цього все наявні сили і техніку.

Окрім цього, до міліції надійшло 16 повідомлень про дорожньо-транспортні події на автодорогах Миколаєва, в результаті яких постраждало двоє осіб.

Правоохоронці звертаються до громадян з проханням бути обережними на дорозі і по можливості, максимально утриматися від поїздок на далекі відстані, особливо з дітьми.