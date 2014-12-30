Психологи ДСНС надали допомогу понад 125,5 тис. переселенцям з Донбасу
15:58, 30 грудня 2014Новини регіонів
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Психологами Державної служби з надзвичайних ситуацій України разом з представниками громадських (волонтерських) організацій надано психологічну допомогу 125 тис. 560 вимушеним переселенцям зі сходу України
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС.
Зокрема, психологічна допомога надана 35 тис. 704 дітям (за добу – 235 особам, у тому числі 143 дітям).
При цьому зазначається, що основними проблемними питаннями є соціальне забезпечення – 37,4%, працевлаштування – 20,5%, матеріальне забезпечення – 18,7%, житлово-побутові – 14,9%, психологічна дезадаптація – 8,5%.
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