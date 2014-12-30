У Запорізькій області бійці ДСНС врятували зі снігових заметів 9 «швидких»

У Запорізькій області бійці ДСНС врятували зі снігових заметів 442 автомобілі, зокрема - 9 машин швидкої медичної допомоги, які, виїхавши на виклики, опинилися в сніговому полоні.

Як повідомили УНІАН в управлінні ДСНС України в Запорізькій області, стрімке погіршення погодних умов, викликане циклонами з Балканського півострова, найбільш складну ситуацію створило в південних районах Запорізької області, у Вільнянську і Запоріжжі.

«В результаті погіршення погодних умов співробітники ДАІ обмежили рух транспорту на дорогах обласного і державного значення. Проте після 18-00 на трасі Запоріжжя-Дніпропетровськ в снігові замети потрапило близько 150 автомобілів: вантажні, легкові та двоповерховий автобус. На допомогу постраждалим було направлено 20 рятувальників і 5 одиниць важкої техніки», - повідомили в ДСНС.

За даними відомства, до робіт із визволення людей зі снігових заметів минулої доби було залучено 128 чоловік особового складу і 36 одиниць техніки. Зі снігового полону ними звільнено в цілому 442 транспортні засоби, в яких перебувало 1010 чоловік.