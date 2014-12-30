У Сумах відкрили 15 стаціонарних пунктів обігріву

У Сумах для порятунку людей від переохолоджень та обморожень на базі лікувальних закладів міста відкрили 15 стаціонарних пунктів обігріву.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Сумської міської ради.

Згідно із повідомленням, у разі потреби містяни зможуть звертатися за наступними адресами: міська клінічна лікарня №1 (вул. 20 років Перемоги, 13); міська клінічна лікарня № 4 (вул. Праці, 3); міська клінічна лікарня №5 (вул. Марка Вовчка, 2); міська поліклініка № 3 (вул. Іллінська, 48); міська стоматологічна поліклініка (вул. Паркова, 2/1); міська дитяча клінічна лікарня ім. Святої Зінаїди (вул. Троїцька, 28); міський пологовий будинок №1 (вул. Троїцька, 20) та в ряд інших закладів.

«На базі пунктів обігріву працює кваліфікована команда медпрацівників, які можуть надати першу медичну допомогу людям при обмороженні кінцівок, переохолодженні. Також тут можна буде отримати гарячий чай, печиво та відновити енергетичний запас організму», - зазначає прес-служба.

Як йдеться у повідомленні, соціальні служби спільно з медпрацівниками, співробітниками правоохоронних органів та рятувальниками періодично здійснюватимуть соціальне патрулювання міста. При отриманні інформації про людей, яким необхідна допомога, виїжджатимуть за викликом й доправлятимуть постраждалих до найближчого пункту обігріву.

За інформацією голови обласної організації Товариства Червоного Хреста Ігоря Шаповала, під час сильних холодів його організація опікуватиметься самотніми сумчанами похилого віку: 15 патронажних медсестер забезпечуватимуть літніх людей продуктами харчування, визначатимуть проблемні питання у медичному обслуговуванні та контролюватимуть температуру в помешканнях.

Згідно з інформацією синоптиків, 31 грудня на Сумщині очікується 15-20 градусів морозу.