Київщина: у підпільній лабораторії "фармацевти" підробляли популярні ліки

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, троє зловмисників організували виробництво фальсифікатів «популярних» медичних препаратів "Сіган", "Флюколд" та "Фестал" у Васильківському районі Київщини.

«Лабораторію облаштували у гаражі на території присадибної ділянки, яка належить одному з учасників оборудки. Організатором незаконного виробництва був 45-річний громадянин Молдови, який залучив до незаконного бізнесу двох українців», - зазначається в повідомленні.

Сировина для виготовлення фальсифікатів надходила в Україну контрабандним шляхом. Пакувальний матеріал та інструкції з використання зловмисники замовляли на одному з київських поліграфічних підприємств. Підроблені ліки фасувалися у блістери, на які наносилися актуальні терміни придатності.

Для реалізації фальсифікатів зловмисники створили фіктивну структуру, яка діяла начебто від імені офіційного представника виробника. Підробки надходили у продаж до аптекарських мереж Вінницької, Хмельницької та Харківської області.

Під час обшуку на території підпільного цеху співробітники СБУ вилучили пакувальний станок та понад 2 млн підроблених пігулок. Згідно з висновками Державної служби з лікарських засобів, вилучені препарати не відповідають встановленим стандартам якості та могли заподіяти шкоди здоров’ю десяткам тисяч українців, зазначили в СБУ, підкресливши, що відповідним розпорядженням служби, лікарські препарати, які мають маркування та серійні номери, ідентичні виявленим під час обшуків, заборонені до реалізації та будуть вилучені з обігу.

Слідчим відділом ГУ СБУ в Києві та Київській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.321-1 (фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України. Триває слідство.