В Одесі жінка народила у машині дорогою до пологового будинку

Як передає кореспондент УНІАН, про це на своїй сторінці в Facebook написав активіст місцевого Автомайдану Євген Резвушкін.

«Можете нас привітати! Після безсонної ночі на Двох стовпах і 7 км нас чекала ще одна пригода. Попросили завезти дівчинку в 7-й пологовий будинок, яка мала народжувати.

До пологового будинку ми приїхали вже на одного більше. Малятко в порядку, мама також. Такого подарунка на Новий рік ми точно і уявити собі не могли. Але все добре, що добре закінчується», - написав Резвушкін.

Як розповіли УНІАН активісти, з проханням про допомогу до них звернулися люди, які проживають в районі промринку «7 км». У 24-річної жінки почалися передпологові перейми, і її треба було терміново доставити в пологовий будинок №7, який розташований на південно-західному житловому масиві Одеси. Дорогою жінка народила.

У пологовому будинку підтвердили факт доставки вранці 30 грудня жінки з немовлям, яке народилося в автомобілі.

Як повідомляв УНІАН, з 29 грудня на автомобільних дорогах Одеського регіону виникають надзвичайні події через складні погодні умови - поривчастий вітер 25-30 м/с, завірюха, снігопад, ожеледиця, налипання мокрого снігу, зниження температури повітря до 7 градусів морозу.

В результаті рух всіх видів транспорту в місті фактично був паралізований. 29 грудня в снігових заметах, що досягають висоти до 0,5 метрів (місцями – більше) у всіх чотирьох районах міста стояли тролейбуси, маршрутні таксі, трамваї та легкові машини. Автомобілісти вимушені були залишати свої машини на узбіччях доріг і йти пішки. Активісти організували кілька мобільних груп, що надавали допомогу людям, які застрягли в снігових заметах.