Київ вивчає світовий досвід задля поліпшення якості надання медичних послуг киянам

Влада Києва у рамках медичної реформи вивчає найкращий світовий досвід, який допоміг би поліпшити якість надання медичних послуг у столиці.

Про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу УТР, повідомляє прес-служба КМДА.

«Я дуже радий, що Міністерство охорони здоров’я очолив Олександр Квіташвілі, який має успішний досвід реалізації реформ в Грузії. Я задекларував, що реформи мають починатися з Києва. Тому столиця стала пілотним містом у проекті реформування системи охорони здоров’я в Україні», - наголосив Кличко.

«Той стан, в якому знаходиться медицина зараз, не витримує ніякої критики. Медицина повинна бути доступною і ефективною, а лікарі повинні отримувати гідну зарплату. Ми вивчаємо досвід інших країн для того, щоб українці та кияни зокрема отримували якісні медичні послуги», - заявив міський голова.

За словами Кличка, одним з напрямком у реформуванні галузі може стати запровадження страхової медицини.

«Страхування повинне бути загальним, у тому числі і серед працівників бюджетної сфери. За них страхові внески повинні сплачуватися державою або містом, як це відбувається в інших країнах», - сказавочілник міста. Він додав, що одним із основних напрямків реформи є цільове використання коштів.

«Ми провели аудит, який показав, що у медичній сфері 3,3 млрд грн перебувають в тіні. Ці кошти мають йти не на збагачення окремих осіб, а на прозоре та зрозуміле фінансування галузі і ефективне надання послуг», - додав Кличко.