За тиждень у Києві кількість хворих на грип та ГРВІ зменшилась на 5,7%.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА з посиланням на Головне управління Держсанепідслужби у м. Києві, з 22 до 28 грудня на грип та ГРВІ у столиці захворіло 16 тис. 364 особи, з них 10 тис. 614 (64,9%) – діти віком до 17 років.

Показник на 10 тисяч населення становив 58,1, що нижче епідемічного порогу даного тижня (епідпоріг 131,0) на 55,7%.

У порівнянні з попереднім тижнем, захворюваність на грип та ГРВІ зменшилась на 5,7% за рахунок захворюваності як серед дитячого, так і серед дорослого населення.

У цілому епідемічна ситуація щодо захворюваності на грип та ГРВІ у Києві відповідає середньорічному рівню для відповідної пори року.

Протягом звітного тижня найбільше хворіли на грип та ГРВІ діти віком до 4 років, їхня кількість у віковому розподілі становить 48,9%. За цей час госпіталізована 47 осіб, з них 37 (78,7%) становлять діти до 17 років.

За 52 тижні летальних випадків серед хворих на грип у столиці не зареєстровано.