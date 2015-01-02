На Харківщині розгорнуть 345 пунктів обігріву

У Харківській області через сильні морози буде розгорнуто 345 пунктів обігріву.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на Департамент цивільного захисту, 335 пункти обігріву – стаціонарні, розташовані при медичних закладах і територіальних центрах соціального обслуговування населення.

У районах області буде розташовано 310 стаціонарних пунктів, у містах обласного значення – 28. У Харкові працюють 9 стаціонарних пунктів обігріву при територіальних центрах.

«У разі потреби, якщо температура повітря знизиться до 20 градусів морозу, за погодженням зі службами ДСНС у Харківській області та Харківським військовим гарнізоном додатково будуть встановлені 3 пересувні та 7 наметових пунктів обігріву», - йдеться в повідомленні.

До лікувальних закладів області звернулись по допомогу через переохолодження 62 особи, госпіталізовано 55.