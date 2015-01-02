На Львівщині чоловіка госпіталізували з обмороженням

У Львівській області чоловіка госпіталізували з обмороженням.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, 31 грудня у місті Добромиль Старосамбірського району до хірургічного відділення районної лікарні з діагнозом „загальне переохолодження, обмороження пальців обох верхніх кінцівок III ступеня” було госпіталізовано 59-річного жителя селища Нижанковичі, якого перехожі виявили у рівчаку.

Обставини події з‘ясовуються.