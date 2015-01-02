На Львівщині чоловіка госпіталізували з обмороженням

10:59, 02 січня 2015
Новини регіонів
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Загальне переохолодження, обмороження пальців обох верхніх кінцівок III ступеня

Фото: УНИАН

У Львівській області чоловіка госпіталізували з обмороженням.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, 31 грудня у місті Добромиль Старосамбірського району до хірургічного відділення районної лікарні з діагнозом „загальне переохолодження, обмороження пальців обох верхніх кінцівок III ступеня” було госпіталізовано 59-річного жителя селища Нижанковичі, якого перехожі виявили у рівчаку.

Обставини події з‘ясовуються.

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