На Львівщині чоловіка госпіталізували з обмороженням
10:59, 02 січня 2015Новини регіонів
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Загальне переохолодження, обмороження пальців обох верхніх кінцівок III ступеня
Фото: УНИАН
У Львівській області чоловіка госпіталізували з обмороженням.
Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, 31 грудня у місті Добромиль Старосамбірського району до хірургічного відділення районної лікарні з діагнозом „загальне переохолодження, обмороження пальців обох верхніх кінцівок III ступеня” було госпіталізовано 59-річного жителя селища Нижанковичі, якого перехожі виявили у рівчаку.
Обставини події з‘ясовуються.
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