В Одеській області рятувальники встановили 188 пунктів обігріву

В Одесі й Одеській області у зв'язку з морозами рятувальники встановили 188 пунктів обігріву.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків із ЗМІ і роботи з громадськістю Головного управління ДСНС в Одеській області, за добу допомогу з обігріву одержали близько 200 осіб, з яких 135, - в Одесі.

За прогнозами, в Одеській області спостерігатиметься зниження температури, в окремих місцях до 20 градусів морозу.

Залишається утрудненим рух на автодорозі Одеса - Ізмаїл (у районі с. Кирнички Ізмаїльського району). Зараз перемети там розчищає техніка підвищеної прохідності Збройних сил України. Рух по основних трасах Одеса - Київ, Одеса - Кишинів, Одеса - Миколаїв відновлено, але тільки для легкового і пасажирського транспорту, на трасах продовжуються роботи з розчищення доріг. «Великогабаритний транспорт, який виїхав попри попередження про негоду, відводиться працівниками ДАІ на спеціальні відстійники», - відзначили в управлінні ДСНС.

Як повідомляв УНІАН, з 29 грудня на автомобільних дорогах Одеського регіону виникли ряд надзвичайних ситуацій через складні погодні умови - поривчастий вітер 25-30 м/с, завірюхи, снігопади, ожеледь. У результаті рух транспорту в Одесі фактично був паралізований. У сніжних переметах, які сягали висоти до 0,5 м (місцями – більше), в Одесі стояли тролейбуси, маршрутні таксі, трамваї і легкові автомобілі.