На Львівщині чоловік загинув від переохолодження
12:02, 02 січня 2015Новини регіонів
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Місцевими жителями поблизу автобусної зупинки було виявлено тіло 57-річного жителя міста Сколе
Фото: УНІАН
На Львівщині 57-річний чоловік загинув від переохолодження.
Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 1 січня о 7:00 у селі Верхнє Синьовидне Сколівського району місцевими жителями поблизу автобусної зупинки було виявлено тіло 57-річного жителя міста Сколе без ознак насильницької смерті.
Ймовірною причиною смерті чоловіка стало загальне переохолодження.
Обставини загибелі людини встановлюються. Проводиться дослідча перевірка.
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