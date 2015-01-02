На Львівщині чоловік загинув від переохолодження

Місцевими жителями поблизу автобусної зупинки було виявлено тіло 57-річного жителя міста Сколе

На Львівщині 57-річний чоловік загинув від переохолодження. Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 1 січня о 7:00 у селі Верхнє Синьовидне Сколівського району місцевими жителями поблизу автобусної зупинки було виявлено тіло 57-річного жителя міста Сколе без ознак насильницької смерті. Ймовірною причиною смерті чоловіка стало загальне переохолодження. Обставини загибелі людини встановлюються. Проводиться дослідча перевірка.

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