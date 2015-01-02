У Львові для безхатченків та самотніх городян організують Різдвяну вечерю

У Львові для безхатченків та самотніх городян соціальні служби та релігійні громади організують Святвечір.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, 6 січня у львівському Центрі обліку та нічного перебування бездомних проведуть спільні молитву та Різдвяну вечерю для безхатченків.

У цей же день в Центрі дозвілля при храмі Святого Климента Папи та у Центрі дозвілля при Храмі всіх святих українського народу проведуть Святвечір для одиноких львів’ян літнього віку. Учасники заходів після молитви спільно повечеряють, візьмуть участь у конкурсі «Найсмачніша кутя», разом колядуватимуть та віншуватимуть. На святкування запрошено представників духовенства.

Довідка УНІАН. Центр обліку та нічного перебування бездомних є бюджетною установою управління соціального захисту Львівської міської ради. Центр веде первинний облік бездомних громадян, видає посвідчення про взяття на облік, сприяє реєстрації переважного місцезнаходження, надає інформаційні, правові та консультаційні послуги. З січня 2009 року в Центрі розпочало роботу відділення нічного перебування для бездомних. Приміщення відділення адаптовано під цикл отримання бездомними первинної медичної допомоги, санітарно-гігієнічних послуг та ночівлі.