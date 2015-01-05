У Одесі підкинуте в пологовий будинок немовля медперсонал прийняв за пакет з вибухівкою

Як повідомила УНІАН заступник головного лікаря з медичної частини пологового будинку №1 Світлана Воронова, в ніч на 3 січня санітарки виявили біля входу в пологовий будинок велику спортивну сумку. Медперсоналу здалося, що з неї стирчать дроти, тому медики викликали міліцію. Правоохоронці, які прибули на місце, викликали саперів, які евакуювали в інше крило будівлі медперсонал та пацієнтів.

Як пояснили в пологовому будинку, при обстеженні сумки міліціонери виявили новонародженого, при якому була записка. В останній було написано, що дитина народилася 30 грудня 2014 року, і у матері немає коштів на її утримання.

Дитина була голодна, але практично здорова, вага - 2,9 кг, зріст - 52 см. Зараз немовля направлене в дитячу міську клінічну лікарню №2.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 3 січня в пологовий будинок №1 підкинули новонародженого.