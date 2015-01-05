У Херсоні розшукують психічно хворого "мінера"

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зі зв'язків із громадськістю УМВС України в Херсонській області, повідомлення про замінування на лінію 102 надійшло 4 січня о 17:16. Невідомий чоловік повідомив черговому міліціонеру про закладену вибухівку в будівлях річкового і морського портів. На місця подій виїхали фахівці всіх екстрених служб. Охорону громадського порядку забезпечували близько 50 херсонських правоохоронців.

Упродовж двох годин фахівці-вибухотехніки обстежували будівлі та прилеглу територію. При перевірці вибухонебезпечних чи підозрілих предметів не виявили, повідомлення виявилися неправдивими.

За цим фактом були відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст.259 Кримінального кодексу України (свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності) - санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.

Паралельно з пошуком вибухівки міліціонери провели роботу зі встановлення особи людини, яка телефонувала черговому. За словами начальника Комсомольського райвідділу міліції Олександра Говоруна, "мінером" виявився 24-річний психічно хворий херсонець. Він неодноразово робив неправдиві повідомлення про мінування судів, прокуратури, вокзалу і портів. Чоловіка заарештували, але суд змінив йому запобіжний захід на домашній арешт, і він продовжив робити неправдиві повідомлення. Зараз співробітники міліції встановлюють його місцезнаходження.