У Київській області міліціонери торгували трамадолом

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, судом міліціонерів визнано винними у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 307 (збут наркотичних засобів) Кримінального кодексу України та засуджено до покарання у вигляді 6 років позбавлення волі кожному з позбавленням права обіймати посади у правоохоронних органах на 3 роки, із штрафом у розмірі 5100 грн та з конфіскацією майна. Також засуджених позбавлено спеціальних звань «старший лейтенант міліції».