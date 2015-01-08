В Одеській області зі снігових заметів визволили автомобіль «швидкої допомоги»

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю Головного управління ДСНС в Одеській області, підрозділами ДСНС визволено зі снігових заметів 59 легкових автомобілів, 2 вантажівки, 5 автобусів, 1 автомобіль «швидкої медичної допомоги». Надано допомогу 325 особам.

Зокрема, 7 січня на автодорозі Білгород-Дністровський - Монаше застрягли у снігових заметах 53 легкових автомобіля і 4 рейсових автобуси, в яких перебували 294 особи.

Крім того, на автодорозі Іванівка-Баранове Іванівського району були визволені зі снігових заметів 3 легкових автомобілі, в яких перебували 7 осіб, на автодорозі біля села Зарічне Татарбунарського району - 1 легковий автомобіль, в якому було 2 особи.

«Біля села Мардарівка Котовського району у снігу застрягли 2 вантажівки - МАN і SKANIA - з вантажем насіння соняшнику, орієнтовно по 40 тонн. На 10-му кілометрі автодороги Арциз-Вишняки Арцизького району - 2 легкових автомобілі, у яких перебувало 10 осіб. На автодорозі Арциз-Плоцьк - мікроавтобус з 9 особами, на автодорозі у районі села Новоєлизаветівка Ширяївського району - автомобіль швидкої допомоги з вагітною жінкою», - розповіли у відділі.

До ліквідації наслідків несприятливих погодних умов протягом доби залучалися 7 пожежно-рятувальних відділень, а також 28 осіб особового складу ГУ ДСНС в Одеській області, 47 одиниць техніки, а також 60 працівників Служби автомобільних доріг і 1 спецавтомобіль Міністерства оборони. На території регіону функціонують 182 пункти обігріву.

У зв'язку з несприятливими погодними умовами, сильними заметами працівниками ДАІ обмежено рух на автодорозі Одеса - Білгород-Дністровський - Монаше в районі села Монаше.

Усього з початку снігових заметів спільними зусиллями ДСНС, Служби автомобільних доріг, військовими визволено із снігового полону 1,459 тис. одиниць техніки: 104 автобуса, 307 вантажівок, 1,033 тис. легкових автомобілів, 15 автомобілів «швидкої медичної допомоги», надано допомогу 5202 особам, з яких 597 - діти.

Як повідомляв УНІАН, з 25 грудня в Одесі та Одеській області було оголошено штормове попередження. 27-29 грудня в регіоні йшли сильні снігопади, хуртовини. З 7 січня в регіоні розпочалося значне похолодання та погіршення погодних умов.