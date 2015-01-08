У Київській області діагностували чуму свиней

Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи діагностував класичну чуму свиней у відстріляних на території Київської області диких кабанів, повідомила Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України.

Згідно з повідомленням, вірус класичної чуми було виявлено у 3 з 5 кабанів, відстріляних 21 грудня біля села Мирча Бородянського району, і в одного кабана, відстріляного 14 грудня в районі села Луб'янка Бородянського району.

У зв'язку з цим, 8 січня відбулося засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Бородянській райдержадміністрації, на якому були затверджені необхідні для боротьби з вірусом класичної чуми свиней заходи.

«Ситуація перебуває під кваліфікованим контролем Головного управління ветеринарної медицини в Київській області та Держветфітослужби України», - запевнили в Держветфітослужбі.

Довідка УНІАН. Класична чума свиней - вірусна хвороба свиней, що характеризується лихоманкою, ураженням кровоносних судин та кровотворних органів, крупозно-дифтеритичним запаленням слизової оболонки товстих кишок. Класична чума свиней завдає істотного економічного збитку господарствам: летальність 80-100%.