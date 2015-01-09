У Києві сталася пожежа в кінотеатрі «Панорама», проводилася евакуація 20 осіб (доповнена)

09:44, 09 січня 2015
Новини регіонів
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Проводилася евакуація 20 осіб

Фото: УНІАН

Учора, 8 січня, о 19 год. 10 хв. до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу в кінотеатрі «Панорама» (м. Київ, вул. Шота Руставелі, 19).

Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, встановлено, що пожежа виникла на балконі великого кінозалу біля кінопроекторної під час перегляду фільму.

На момент прибуття перших підрозділів до місця виклику відвідувачі кінотеатру в кількості 20 чоловік були евакуйовані.

Пожежу ліквідовано о 19 год. 32 хв. Ймовірною причиною займання є несправність електропроводки.

Жертв та потерпілих немає.

Як повідомляв УНІАН, наразі через наслідки пожежі в Києві не працює кінотеатр «Жовтень» на Подолі. В ньому пожежа сталася ввечері 29 жовтня через підпал. Ліквідація пожежі тривала п’ять годин. Будівля кінотеатру зазнала значних пошкоджень.

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