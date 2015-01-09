На Львівщині чоловіка госпіталізовано з обмороженням обох ніг

На Львівщині 52-річного чоловіка госпіталізовано з обмороженням обох ніг.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 7 січня до хірургічного відділення Сколівської центральної районної лікарні госпіталізовано 52-річного жителя смт Верхнє Синьовидне Сколівського району з діагнозом „обмороження обох стоп ніг II - III ступеню”.

Стан потерпілого на 9 січня - середньої тяжкості.

На Львівщині з настанням сильних холодів це вже третій випадок обмороження людей, один з них смертельний (чоловік замерз неподалік автобусної зупинки).