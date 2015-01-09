На Львівщині чоловіка госпіталізовано з обмороженням обох ніг
10:59, 09 січня 2015Новини регіонів
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На Львівщині з настанням сильних холодів це вже третій випадок обмороження людей
Фото: УНІАН
На Львівщині 52-річного чоловіка госпіталізовано з обмороженням обох ніг.
Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 7 січня до хірургічного відділення Сколівської центральної районної лікарні госпіталізовано 52-річного жителя смт Верхнє Синьовидне Сколівського району з діагнозом „обмороження обох стоп ніг II - III ступеню”.
Стан потерпілого на 9 січня - середньої тяжкості.
На Львівщині з настанням сильних холодів це вже третій випадок обмороження людей, один з них смертельний (чоловік замерз неподалік автобусної зупинки).
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