В Одеській області кількість пунктів обігріву збільшена до 187

В Одеській області у зв'язку з похолоданням розгорнули п‘ять додаткових пунктів обігріву, збільшивши їх кількість до 187.

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із ЗМІ і роботи з громадськістю Головного управління ДСНС в Одеській області, станом на ранок 9 січня, на території регіону функціонують 187 пунктів обігріву, які відкриті місцевою владою в приміщеннях селищних рад, шкільних навчальних закладів, придорожніх кафе, районних лікарнях тощо.

Крім того, діють 5 наметових пунктів обігріву, розгорнутих підрозділами ДСНС: два - в Одесі, по одному - в районних центрах Котовськ, Білгород-Дністровський й Ізмаїл. За добу тільки в пунктах обігріву ДСНС надано допомогу 69 людям, а з початку похолодання - 973.

У відділі відзначили, що у зв'язку із сильними заносами обмежено рух на автодорозі Одеса - Білгород-Дністровський - Монаші, на трасі Одеса-Рені - в районі селищ Орловка і Новосільське.

Як повідомляв УНІАН, з 25 грудня в Одесі і Одеській області було оголошено штормове попередження. 27-29 грудня в регіоні йшли сильні снігопади, завірюхи. Одеса виявилась практично паралізованою – через снігові заноси припинили функціонування всі види транспорту, аеропорт і залізничний вокзал працювали із значними перебоями, в магазини не завозився хліб, не вивозились побутові відходи.

Із 7 січня в регіоні почалося значне похолодання і погіршення погодних умов.