У Тернопільській області двоє чоловіків отруїлися випарами в погребі

У Тернопільській області внаслідок отруєння випарами в погребі загинуло двоє чоловіків.

Як повідомили УНІАН у секторі громадських зв’язків Тернопільського обласного управління міліції, учора близько 17.00 у селі Гніздичне Збаразького району двоє чоловіків – тесть та зять 1953 та 1979 років народження – померли від удушення випарами з погреба, де зберігалися буряки.

Правоохоронці встановили, що підвальне приміщення, в якому знайшли родичів, майже постійно зачинене, там накопичився отруйний газ, який не мав жодного запаху. Чоловіки спустилися в погріб, щоб набрати буряків. Їм стало одразу погано.

Довга відсутність чоловіків насторожила родичів, вони пішли до погреба і побачили у ямі два непритомні тіла. Викликали швидку, але медики, приїхавши в село, констатували їхню смерть.

Правоохоронці кваліфікують подію як нещасний випадок. Триває слідство.