На Житомирщині п’ятеро людей госпіталізовані з обмороженнями

На Житомирщині упродовж 8 січня п’ятеро людей госпіталізовані до лікарень з обмороженнями.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДСНС у Житомирській області, усі постраждалі дістали обмороження верхніх чи нижніх кінцівок, перебуваючи не в помешканнях, а на вулиці в селі, у стані алкогольного сп’яніння. В основному, це чоловіки, котрі повертаючись у нетверезому стані додому, впали і пролежали на вулиці тривалий час, доки їх не виявили односельці чи рідні.

Так, до реанімаційного відділення Олевської центральної районної лікарні із загальним переохолодженням тіла, обмороженням обох нижніх та верхніх кінцівок 2-3 ступенів госпіталізований мешканець села Озеряни, 1976 р.н. Чоловік напередодні увечері через надмірну кількість вжитого спиртного не дійшов до хати, пролежав на вулиці до ранку, поки його не відшукали рідні. Наразі його стан здоров’я середнього ступеню тяжкості, найбільше обморожені руки.

Також 20-річний мешканець села Молочки Чуднівського району з обмороженнями верхніх та нижніх кінцівок доставлений в опікове відділення Житомирської обласної лікарні. Напередодні він ловив на ставку рибу і вжив з рибалками стільки алкоголю, що не міг пересуватися. Його виявили на ставку по дорозі додому місцеві жителі і викликали медиків.

Усім постраждалим лікарі надають необхідну допомогу.