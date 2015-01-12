На Одещині додатково організовано 5 пунктів обігріву

В Одеській області у зв'язку з погіршенням погоди додатково організовано чергування 5 пунктів обігріву. Кількість пунктів збільшено до 192.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю Головного управління ДСНС в Одеській області, пересувні пункти розгорнуто в селах Кірнички Ізмаїльського району, Монаші Білгород-Дністровського району, Барабой Овідіопольського району й Вигода Біляївського району. Також організовано пункт обігріву в селі Кошари Комінтернівського району.

Раніше на території регіону функціонували 182 пункти обігріву в селищних радах, школах, придорожніх кафе, лікарнях тощо. Також було розгорнуто 5 наметових пунктів обігріву - в Одесі, Ізмаїлі, Білгород-Дністровську й Котовську.

За 9 січня зі снігових заметів в Одеській області було звільнено 4 вантажівки й 3 легкових автомобіля.

Як повідомляв УНІАН, із 25 грудня в Одесі та Одеській області було оголошено штормове попередження. 27-29 грудня в регіоні були сильні снігопади, завірюхи. Одеса виявилася практично паралізованою – через снігові замети припинили функціонування всі види транспорту, аеропорт і вокзал працювали зі значними перебоями, до магазинів не завозився хліб, не вивозилося сміття. 7 січня в регіоні почалося значне похолодання. З 9 січня на автотрасі М-15 «Одеса - Рені» заборонено рух великовагового й великогабаритного транспорту.