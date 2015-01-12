На Львівщині під час четвертої хвилі мобілізації для відбору залучатимуть психологів

У Львівській області під час четвертої хвилі мобілізації залучатимуть психологів для відбору військовослужбовців.

Про це повідомили УНІАН у Львівському обласному військовому комісаріаті.

Як наголошується у повідомленні, „це рішення було прийнято після врахування помилок проведення попередніх хвиль мобілізації”.

„Відтепер досвідчені психологи допомагатимуть районним військовим комісаріатам у вивченні громадян, які захищатимуть Україну. Ця ділянка роботи стратегічно важлива, адже командир повинен бути впевнений у своєму підлеглому. Відповідно, психологи допоможуть відібрати кращих та морально стійких громадян”, - зазначив т.в.о. військового комісара області Олександр Тіщенко.

Як відомо, з 20 січня розпочинається четверта хвиля мобілізації до Збройних сил України.