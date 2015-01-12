В Одесі знайшовся 10-річний хлопчик, який зник 8 січня
09:27, 12 січня 2015Новини регіонів
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З'ясовуються обставини, за яких дитина пішла з дому
Фото: REUTERS
В Одесі знайшовся 10-річний хлопчик, який зник 8 січня.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, хлопчик 2004 р. н. «гуляв із другом».
З'ясовуються обставини, за яких дитина пішла з дому, після чого вирішуватиметься питання про можливе притягнення батьків до адміністративної відповідальності.
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