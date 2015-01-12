Одещина: 6 людей госпіталізовано після вибуху в кафе

В кафе міста Ізмаїл (Одеська область) 11 січня стався вибух, 6 людей госпіталізовано.

Як повідомив УНІАН начальник відділу зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області Володимир Шаблієнко, в барі «Біля фонтану», розташованому на проспекті Суворова, стався вибух газового балона.

Різні ступені опіків отримали 6 людей, вони госпіталізовані, їхнє життя поза небезпекою, зазначив Шаблієнко.

За попередніми даними, вибух стався близько 16.00 в результаті порушення техніки безпеки. У відділі повідомили, що рятувальники вилучили з місця події фрагменти обладнання, що вибухнуло. Є свідки, які бачили загоряння. На місці працюють рятувальники ДСНС і міліція.