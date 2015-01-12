Через неякісну воду 45 мешканців Бортничів госпіталізовано з кишковою інфекцією

У Києві з гострою кишковою інфекцією через неякісну воду госпіталізовано 45 мешканців Бортничів.

Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації.

За даними КМДА, 11 січня розпочато заходи із дезінфекції водогону, який забезпечує постачання води населенню мікрорайону Бортничі (Дарницький район столиці).

«Київською міською державною адміністрацією спільно з Дарницькою райдержадміністрацією та Державною СЕС проведено ретельну перевірку на предмет пошуку можливого джерела та факторів передачі гострої кишкової інфекції, яка стала причиною госпіталізації близько 45 мешканців Бортничів», - зазначили в прес-службі.

За попередніми результатами перевірок встановлено, що можливим фактором зараження стала вода, якою населення забезпечується від комунального локального водопроводу Верхніх Бортничів, що знаходиться на балансі ПАТ АТ «Київводоканал». Фахівцями столичної СЕС проведений відбір води для дослідження за бактеріологічними та фізико-хімічними показниками.

Прийнято рішення щодо проведення дезінфекції водогону та артезіанських свердловин.

Як зазначили в КМДА, протягом дезінфекції мешканці будуть забезпечені привозною водою в повному обсязі. Щоденно ПАТ АТ «Київводоканал» постачатиме до мікрорайону Бортничі чотири автоцистерни питної води, йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомили в КМДА, у зв’язку з розташуванням на території мікрорайону двох дитячих навчальних закладів (ДНЗ № 790 за адресою: вул. Леніна, 20, ДНЗ № 792 за адресою вул. Леніна, 49), на час проведення профілактичних заходів, рекомендовано призупинити роботу даних закладів.