На Львівщині підліток загинув від переохолодження

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, за попередніми даними, смерть підлітка наступила від переохолодження.

«11 січня рятувальниками, працівниками міліції та місцевими жителями продовжувались пошуки 16-річного жителя міста Стебник Дрогобицького району, який 8 січня у селі Орів Сколівського району вийшов з будинку та не повернувся. О 12:24 пошуковою групою було знайдено тіло юнака між селом Орів та містом Стебник. Ймовірна причина смерті – переохолодження. Проводиться дослідча перевірка», - зазначається у повідомленні.

У Львівській області з настанням сильних холодів вже зафіксовано п’ять випадків переохолодження та обмороження людей, два з них – смертельні.