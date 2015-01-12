Львів'янин знайшов у своїй квартирі каліфорнійську королівську змію

Як повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, „6 січня надійшло повідомлення, що у квартирі житлового будинку на вулиці Богдана Хмельницького у місті Львові знаходиться змія. Працівник Львівського відділення Українського герпетологічного товариства вилучив виявленого плазуна для подальшого встановлення виду”.

Як розповів УНІАН голова Львівського відділення Українського герпетологічного товариства Тарас Гринчишин, у квартирі на 3-му поверсі житлового будинку було виявлено королівську каліфорнійську змію, яка не є отруйною.

„З'ясувалося, що плазун належить мешканцям іншої квартири цього ж будинку і тижнем раніше втік з помешкання власників після того, як діти, що побували у них в гостях, необачно зрушили з місця накривку тераріуму. Після втечі півметрова змія дісталася до квартири поверхом нижче, де й зчинила переполох своєю появою. Плазуна вилучено, передано в заклад, де є умови для його утримання. Наразі вирішується подальше місце перебування змії”, – розповів Гринчишин.

Як зазначив герпетолог, практично всі змії, які іноді трапляються на вулицях чи в парках Львова, є звичайними вужами, тобто безпечними й неотруйними. Окрім того, городяни-тераріумісти, за словами герпетолога, утримують як домашніх чи декоративних тварин деяку кількість змій у своїх помешканнях, однак в більшості вони також є неотруйними.

Довідка УНІАН. Каліфорнійська королівська змія - неотруйна змія з роду Королівська змія родини Вужеві. Загальна довжина може сягати 1,5 м. Типове забарвлення - чорні та білі кільцеві смуги, розташовані почергово.