На Бортницькій водозабірній станції проводять дезінфекцію

Про це заявив 12 січня мер Києва Віталій Кличко в коментарі журналістам, повідомляє прес-служба столичного міського голови.

“Я на сьогодні скликав нараду, на якій буде порушене питання щодо якості води у Бортничах. Ми повинні отримати результати лабораторного дослідження стану води, наявності у ній інфекційної палички і можливі причини потрапляння її у воду", - відзначив мер Києва.

"Не чекаючи результатів експертизи, ми розпочали дезінфекцію Бортницької водозабірної станції і прилеглих артезіанських свердловин”, - сказав Кличко.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня, зранку прес-служба Київської міськдержадміністрації повідомила, що з гострою кишковою інфекцією через неякісну воду госпіталізовано 45 жителів Бортничів.

У КМДА заявили, що за попередніми результатами перевірок встановлено, що можливим фактором зараження стала вода, якою населення забезпечується від комунального локального водопроводу Верхніх Бортничів, що знаходиться на балансі ПАТ АТ «Київводоканал».

Пізніше "Київводоканал" повідомив, що, за даними Дарницького відділу Деснянського міжрайонного управління ГУ ДСЕС у м. Києві, станом на 12.00 11 січня було зареєстровано 46 випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію серед населення мікрорайону Бортничі, з них 2 дорослих та 44 дитини. Всього було госпіталізовано 32 особи.

Фахівцями СЕС було відібрано проби води в колонках, приватних будинках та квартирах будинків, де зареєстровано хворих на гостру кишкову інфекцію, для проведення дослідження на бактеріологічні та хімічні показники. За результатами дослідження хімічні показники відібраних проб води в нормі, дослідження води на бактеріологічні показники в роботі.

З метою попередження виникнення групового спалаху прийнято рішення про тимчасове припинення роботи двох дитячих дошкільних установ №№ 790 і 792 у Бортничах.

«До отримання офіційних висновків лабораторій «Київводоканалу» і Держсанепідемслужби просимо представників ЗМІ утриматися від ствердження, що збудник інфекції був саме у водопровідній воді», - закликають у компанії.