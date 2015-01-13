У Харкові лікарі військового госпіталю надали допомогу понад 3,5 тисячам учасникам АТО

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони України з посиланням на т.в.о. начальника військового госпіталю Валерія Ліщука.

За його даними, на сьогодні у військово-медичній установі перебувають понад 100 бійців.

Ліщук підкреслив, що всі військовослужбовці повністю забезпечені необхідними медикаментами та отримують повноцінну комплексну медичну допомогу.