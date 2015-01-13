У Харкові лікарі військового госпіталю надали допомогу понад 3,5 тисячам учасникам АТО
13:00, 13 січня 2015Новини регіонів
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У Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону пройшли лікування та реабілітацію понад 3,5 тис. поранених бійців, які брали участь в проведенні антитерористичної операції на Донбасі
Фото: УНИАН
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони України з посиланням на т.в.о. начальника військового госпіталю Валерія Ліщука.
За його даними, на сьогодні у військово-медичній установі перебувають понад 100 бійців.
Ліщук підкреслив, що всі військовослужбовці повністю забезпечені необхідними медикаментами та отримують повноцінну комплексну медичну допомогу.
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