Миколаївщина: мати і троє дітей отруїлися чадним газом

Як повідомили в головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, жінку і дітей 2001, 2008 і 2012 років народження госпіталізовано до Баштанської центральної райлікарні вранці 12 січня.

Рятувальників про подію сповістила медсестра приймального відділення.

Лабораторією Баштанської ЦРЛ після проведення аналізів клінічно доведено, що причиною поганого самопочуття доставлених до лікарні є отруєння чадним газом.

«Зараз усі постраждалі перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості», - повідомляє ГУ ДСНС області.

При з'ясуванні обставин стало відомо, що напередодні увечері, розпаливши піч, господарі будинку закрили засувку, для того, аби зберегти тепло, що й стало причиною виділення чадного газу в будинок.