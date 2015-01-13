Навесні у Бортничах введуть в дію новий гідровузол для забезпечення жителів якісною водою

Через три місяці у Бортничах введуть в дію новий гідровузол для забезпечення мешканців столичного мікрорайону якісною питною водою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в МОЗ начальник Головного управління Держсанепідемслужби у м. Києві, головний санітарний лікар м. Києва Олег Рубан, інформуючи про рішення столичної влади у зв’язку з критичним станом водогону Бортничів.

Рубан зазначив, що діючий водогін дуже старий і давно потребував заміни. Будівництво нового гідровузла було розпочато кілька років тому, але через брак фінансування призупинено роботи. «Водогін, який там існував, не відповідає цивілізованим сучасним європейським вимогам… Влада Києва вирішила забезпечити першочергово безпечною якісною водою мікрорайон Бортничі. Вирішено закінчити довготривале будівництво гідровузла, який вже на сучасному рівні з сучасними фільтрувальними приладами - аж до ультрафіолету, буде запущений через три місяці. Вчора було розглянуто дане питання на спеціальній комісії в КМДА і через 3 місяця Бортничі будуть забезпечені якісною водою, новою артезіанською чистою водою», - сказав він.